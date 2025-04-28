Более половины россиян назвали профессию учителя сложной

Более половины россиян вспоминают школу с теплыми чувствами. Об этом сообщили аналитики медиахолдинга Rambler&Co и стримингового сервиса Okko, опросившие более 170 тыс. пользователей к выходу нового драматического сериала с Юрой Борисовым и Даниилом Воробьевым «Урок».

У 52% респондентов со школой связаны в основном позитивные воспоминания, в то время как треть (29%) испытывают нейтральные эмоции, рассказывая о своих школьных годах. Почти каждый пятый (19%) вспоминает учебу с негативом.

Харизматичный учитель может изменить отношение учеников к скучному предмету, убеждены 90% опрошенных, при этом 76% в этом убедились лично. В то же время 10% считают, что дети не будут учиться тому, что им не интересно.

В том, что учитель должен стать для ребенка наставником, воспитывающим правильные ценности, убеждены 73% респондентов, 27% считают, что воспитание — дело родителей, а педагог должен ограничиться преподаванием. Только 59% респондентов отметили, что в школе встретили настоящего наставника в жизни.

Россияне верят в сочетание строгости и мягкости в обучении: 84% считают, что преподаватель должен объединять в себе эти качества. Исключительно за строгость в обучении отдали голоса 15% респондентов, и лишь 1% предположили, что педагог должен быть мягким, чтобы дети его любили.

89% участников опроса считают профессию учителя сложной. С этим не согласен лишь 1% респондентов, а каждый десятый уверен, что преподавание не более сложная профессия, чем многие другие.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 17 по 24 апреля.