В Оренбурге женщина получила молотком по голове во время первого свидания

В Оренбурге задержан мужчина, который напал на знакомую с молотком и палкой во время свидания. Об этом сообщает областное управление МВД.

48-летняя пострадавшая познакомилась с 43-летним мужчиной в сети. В течение двух недель пара переписывалась, после чего новый знакомый пригласил женщину в гости. В какой-то момент между ними возникла ссора.

Злоумышленник сначала схватил палку и ударил ею знакомую по шее, а затем взялся за молоток и несколько раз ударил женщину по голове. Пострадавшая госпитализирована. Нападавшего удалось задержать, возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью, фигуранту может грозить до трех лет лишения свободы.

До сообщалось, что в Ульяновской области пьяный мужчина забил собутыльников палкой. Инцидент произошел 22 апреля в поселке Новочуфаровский. Обвиняемый распивал спиртные напитки с 71-летним приятелем и его 38-летней знакомой. Во время застолья между мужчинами возникла ссора, гость схватил табурет и избил пенсионера, затем вооружился палкой со вбитым в нее гвоздем и несколько раз ударил ею женщину. Спасти пострадавших не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сосед по коммуналке избил и изнасиловал женщину в Петербурге.