Банда электриков обманула десятки пенсионеров, уговорив установить ненужное оборудование

В Москве правоохранители раскрыли преступную группировку, которая обманывала пожилых людей, уговаривая их устанавливать ненужное электрооборудование. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Злоумышленники орудовали в Юго-Восточном административном округе столицы. Они делали поквартирный обход в поисках пожилых жильцов. Затем предъявляли удостоверения, которые были похожи на документы официальной региональной организации и начинали уговаривать пенсионеров установить оборудование для защиты от перепадов электрического напряжения. Работники запугивали клиентов возможными пожарами и тем, что их техника без новых установок может сгореть.

Порядка 17 пожилых москвичей поверили мошенникам и согласились на установку систем, необходимости в которых не было. Стоимость оказанных услуг варьировалась от 10 до 80 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ. Правоохранители задержали несколько фигурантов, двоим из них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram с акциями банков.