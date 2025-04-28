Сайт «Русофобы» пополнился новыми фамилиями недругов России

База сайта «Русофобы» пополнилась новыми фамилиями. В список недругов России попали прозападные пропагандисты, оппозиционные блогеры и американский политолог, сообщил Telegram-канал «Русофобы.ru».

В базу сайта добавили журналиста и писателя Виктора Шендеровича (признан в РФ иностранным агентом), идеолога «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) Василия Кирющенко, блогера Максима Каца (признан в РФ иностранным агентом), американского политолога Пола Гобла, комика Антона Устимова (признан в РФ иностранным агентом) (Пикули), а также члена совета центра «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Сергея Давидиса.

В Telegram-канале «Русофобы.ru» отметили, что эти люди выступают против СВО и продвигают западную дезинформацию.

Ранее на сайт добавили участника проекта «Список Путина» «Форума свободной России» Даниила Константинова, оппозиционного политического деятеля Даниила Кена, администратора антироссийского Telegram-канала «Николаевский Ванек» Ивана Знайко.