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В Ленобласти пенсионерка ограбила пожилую подругу

В Ленобласти пенсионерка украла деньги у пожилой подруги
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

В Тосненском районе Ленинградской области пожилая женщина ограбила пожилую приятельницу и украла у нее более ста тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 85-летняя жительница Тосно с заявлением о пропаже денег. Как установили полицейские, потерпевшая доверила ключи от своей квартиры 65-летней приятельнице.

Пенсионерка воспользовалась отсутствием хозяйки и украла ее накопления. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Иванове мужчина ограбил работодателя и угнал служебную машину. В полицию обратился владелец одного из городских кафе. Предприниматель сообщил о пропаже из сейфа заведения наличных в сумме 200 тысяч рублей и банковской карты. К краже оказался причастен сотрудник кафе. 26-летний подозреваемый признался, что ему недоплатили заработную плату и он решил сам забрать деньги. На служебном автомобиле он добрался до железнодорожного вокзала города Шуи, откуда уехал в Москву.

Ранее в Крыму двое приятелей украли из магазина ящик с пожертвованиями для больного ребенка.

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