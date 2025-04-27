Россиянин пытался спрятаться от приставов в кладовке-тайнике, но был пойман

Житель Кирова, задолжавший ребенку более полумиллиона рублей алиментов, не хотел отдавать долг и пытался спрятаться от приставов. Об этом сообщает областное управление ФССП.

Мужчина накопил задолженность по алиментам на сумму более 600 тысяч рублей, уклонялся от выплаты долга и скрывал от сотрудников ФССП. Приставы прибыли на адрес проживания должника, но его родственники сообщили, что того нет дома.

Осмотрев помещение, сотрудники заметили в стене тщательно замаскированную дверь. Оказалось, что за ней скрывается встроенная кладовка, в которой и прятался должник. Кировчанина принудительно доставили к судебному приставу-исполнителю.

До этого сообщалось, что россиянка пыталась спрятаться от приставов в диване, задолжав алименты на сына. Инспекторы ФССП прибыли в квартиру, где могла находиться нарушительница. Долгое время им никто не открывал. Позже в дверях появился сожитель женщины. Он поспешил заверить, что искомого человека нет. Но приставы решили удостовериться в этом сами, и слова мужчины не подтвердились. При осмотре комнат нарушительницу нашли спрятавшейся в диване.

Ранее мать, накопившая миллионный долг по алиментам, пряталась от приставов под горой вещей.