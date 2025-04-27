В Ленобласти мужчина проломил голову знакомому автомобильным генератором

В Ленобласти мужчина напал на приятеля с автомобильным генератором

В Шлиссельбурге полицейские задержали мужчину, который поссорился с приятелем и ударил его автомобильным генератором по голове. Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в деревне Сухое Кировского района. Двое местных жителей устроили ссору, в ходе которой 34-летний сельчанин схватил автомобильный генератор и ударил им оппонента по голове. Пострадавший госпитализирован.

Подозреваемого в нападении удалось задержать, им оказался 40-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что россиянин жестоко избил собутыльника из-за старых обид и бросил его в подъезде. Потерпевший получил травмы головы, лица, груди и живота. Избитого 30-летнего госпитализировали, сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого и предъявили ему обвинение, мужчину заключили под стражу.

Ранее россиянин проломил голову знакомому из-за давнего конфликта.