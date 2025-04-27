Россиянин избил женщину в магазине из-за кашля

На Алтае мужчина напал на женщину в магазине из-за кашля

В Бийске неизвестный напал на покупательницу в магазине и ударил женщину по лицу из-за того, что она кашляла. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Бийск».

Инцидент произошел в одном из сетевых супермаркетов и попал на записи камер видеонаблюдения. По словам очевидцев, мужчина затеял ссору с одной из женщин и ударил ее по лицу.

Причиной конфликта стало то, что пострадавшая кашляла, злоумышленник сначала сделал ей замечание, а потом напал. Обратилась ли бийчанка в правоохранительные органы- неизвестно.

До этого сообщалось, что в Бурятии пьяный мужчина устроил погром в магазине и избил продавца. Нетрезвый мужчина начал распивать спиртное прямо в торговом зале, продавец сделала ему замечание. В ответ хулиган перепрыгнул через прилавок и начал избивать женщину. Злоумышленника удалось скрутить, пострадавшая госпитализирована, состояние женщины оценивается как тяжелое.

Ранее в Петербурге мужчина получил срок 7 лет после кражи 14 упаковок яиц из магазина.