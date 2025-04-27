В Петербурге администратор алкомаркета избил подростка в магазине

В Калининском районе Петербурга администратор магазина алкогольных напитков напал на юношу, у которого не было с собой документов. Об этом сообщает «78.ru».

17-летний юноша собирался купить безалкогольное пиво, кассир попросил у него паспорт, но документов у юноши при себе не оказалось. Сотрудник торговой точки пригласил администратора, который начал кричать на подростка, а затем ударил.

Несовершеннолетнего против его воли около 10 минут удерживали в торговом зале, после чего выгнали на улицу. Молодой человек вызвал скорую помощь и полицию, он госпитализирован с ушибами и гематомами.

До этого сообщалось, что на Алтае мужчина украл деньги, чтобы вылечиться от алкоголизма. Нетрезвый обвиняемый проник в кабинет бухгалтера магазина строительных материалов, где раньше работал, и украл из сейфа 400 тысяч рублей. Вора удалось быстро задержать. На допросе мужчина признался, что планировал потратить деньги на лечение от алкоголизма в Алейске, но не удержался и пропил их. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже, подозреваемому может грозить до шести лет лишения свободы.

Ранее охранник клуба в Красноярске избил и ограбил мужчину.