Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ставрополе бойцовые собаки едва не растерзали школьника

В Ставрополе ребенок попал в реанимацию после нападения бойцовых собак

В Ставрополе возбуждено уголовное дело после нападения двух бойцовых собак на ребенка, пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в Промышленном районе города и попал на записи камер видеонаблюдения. Два крупных пса бойцовой породы вырвались с территории частного дома и напали на проходившего мимо ребенка. Крики 10-летнего школьника услышали местные жители, которые сумели отогнать разъяренных псов.

Пострадавший госпитализирован, по информации «26.ru», он находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии. Предположительно, собаки вырвались на улицу из-за того, что автоматические ворота открылись во время отключения электроэнергии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Махачкале годовалая девочка госпитализирована после нападения домашней собаки во дворе дома. Инцидент произошел на территории частного дома. Годовалый ребенок забрался в будку к собаке, пес прокусил девочке руку. Пострадавшая госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь. По факту произошедшего проверку проводит республиканская прокуратура.

Ранее стая собак набросилась на женщину с коляской в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами