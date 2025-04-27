В Ставрополе бойцовые собаки едва не растерзали школьника

В Ставрополе ребенок попал в реанимацию после нападения бойцовых собак

В Ставрополе возбуждено уголовное дело после нападения двух бойцовых собак на ребенка, пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в Промышленном районе города и попал на записи камер видеонаблюдения. Два крупных пса бойцовой породы вырвались с территории частного дома и напали на проходившего мимо ребенка. Крики 10-летнего школьника услышали местные жители, которые сумели отогнать разъяренных псов.

Пострадавший госпитализирован, по информации «26.ru», он находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии. Предположительно, собаки вырвались на улицу из-за того, что автоматические ворота открылись во время отключения электроэнергии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Махачкале годовалая девочка госпитализирована после нападения домашней собаки во дворе дома. Инцидент произошел на территории частного дома. Годовалый ребенок забрался в будку к собаке, пес прокусил девочке руку. Пострадавшая госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь. По факту произошедшего проверку проводит республиканская прокуратура.

Ранее стая собак набросилась на женщину с коляской в Петербурге.