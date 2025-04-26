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В Москве завершился первый поток программы ВШУК

Сергей Новиков: сертификат участника программы ВШУК стал сертификатом качества
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АНО «Таврида.Арт»

В концертном зале «Кадашевский» нового корпуса Третьяковской галереи прошло вручение сертификатов об успешном завершении первого потока программы «Высшая школа управления в сфере культуры», сообщает пресс-служба АНО «Таврида.Арт».

Как отметил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, в ходе программы сформировалась сборная России по культуре.

«Четверть из вас продвинулись по служебной лестнице — сертификат участника этой программы уже стал своеобразным знаком качества. Мы видим это по количеству заявок на второй поток», — сказал он.

В ходе первого потока 22 участника были назначены на новые должности, а всего в программе приняли участие 80 человек из 33 регионов России.

Выпускникам первого потока вручили свидетельства об успешном завершении программы.

Завершением церемонии стала символическая «передача паса» от первых выпускников программы участникам второго потока «Высшей школы управления в сфере культуры». Выпускники первого потока обратились к своим коллегам, отметив, что у них впереди захватывающий путь, а также поприветствовали их в новой «большой и дружной семье».

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