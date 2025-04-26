В Тобольске мужчина забил соседа гвоздодером

В Тюменской области перед судом предстанет местный житель, который поссорился с соседом и ударил его гвоздодером. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в ночь на 25 января. Двое нетрезвых мужчин поссорились на лестничной площадке. В ходе конфликта обвиняемый схватил гвоздодер и ударил им оппонента в живот. Спасти 43-летнего пострадавшего не удалось.

Подозреваемого в нападении задержали, было возбуждено уголовное дело. Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения, фигуранту может грозить длительный срок заключения.

До этого сообщалось, что в Ульяновской области пьяный мужчина забил собутыльников палкой. Инцидент произошел 22 апреля в поселке Новочуфаровский. Обвиняемый распивал спиртные напитки с 71-летним приятелем и его 38-летней знакомой. Во время застолья между мужчинами возникла ссора, гость схватил табурет и избил пенсионера, затем вооружился палкой со вбитым в нее гвоздем и несколько раз ударил ею женщину. Спасти пострадавших не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге мужчина избил соседа по коммуналке в кровати, пока тот спал.