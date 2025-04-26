В Ангарске мужчина преследовал подростков и угрожал им ножом

В Ангарске Иркутской области неизвестный гнался за подростками с ножом и угрожал им, злоумышленника задержал сотрудник Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудник Росгвардии в свой выходной день выгуливал собаку во дворе дома, когда заметил трех напуганных мальчиков. Дети подбежали к мужчине, попросили о помощи и рассказали, что за ними гонится неизвестный с ножом.

Росгвардеец попросил детей спрятаться в ближайшем магазине и сумел задержать злоумышленника. 41-летнего местного жителя ранее судимого за тяжкое преступление, передали сотрудникам полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Новосибирске неизвестный мужчина преследовал двух школьников. Напуганные брат и сестра 11 и 9 лет забежали в магазин и попросили о помощи. Вслед за ними в помещение торговой точки вошел молодой мужчина, который продолжил приставать к детям. Когда продавщица прогнала его прочь, мужчина объяснил, что ему не хватает женского внимания. При этом он смотрел на детей и облизывался.

Ранее в Стерлитамаке мужчина бродил по улице с ножом и перцовкой и кидался на прохожих.