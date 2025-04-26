В Барнауле сбежавшую из детсада сада девочку нашли на дороге

На Алтае воспитатели не заметили побега ребенка из детского сада

В Барнауле устанавливаются обстоятельства побега ребенка из частного детского сада, девочку на дороге нашли прохожие. Об этом сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Ребенка, бредущего по дороге без верхней одежды, заметили прохожие. По данным Telegram-канала «Инцидент Барнаул», мужчина остановился, спросил у девочки, что она делает на улице одна, и выяснил, что несовершеннолетняя сбежала из детского сада, заблудилась и сильно замерзла.

Беглянку вернули в образовательное учреждение, педагоги не заметили, что девочка пропала. По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональный Следственный комитет.

До этого сообщалось, что в Омске воспитатели не заметили пропажу двоих детей из детского сада. По словам матери одного из воспитанников, двое трехлетних мальчиков сбежали с территории детсада и остались незамеченными. Беглецов нашли спустя полчаса, они не пострадали. По факту произошедшего детский сад проверила прокуратура, в адрес заведующего внесено представление.

Ранее в Петербурге пенсионерка сбежала от полиции, чтобы успеть забрать внука из детского сада.