Сбер стал лидером среди экосистем России по версии компании Spektr

Сбер стал лидером среди экосистем России по уровню знания и использования сервисов. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на исследование компании Spektr.

Издание отмечает, что сегодня на российском рынке происходит быстрый рост экосистем, отличающихся особенностями бизнес-моделей.

Руководитель Лаборатории международных экономических исследований Школы управления Сколково Владимир Коровкин, которого цитирует «Лента.ру», сообщил, что на сегодняшний день различают два типа экосистем (BCG): транзакций и решений.

Первые подразумевают большое количество однотипных продавцов и покупателей (Яндекс.Такси, Wildberries), вторые — взаимодополняемость сервисов относительно небольшого количества участников (в качестве примера эксперт привел Сбер и МТС.

По словам эксперта, на российском рынке происходит быстрый рост экосистем обоих типов, однако сравнивать их затруднительно в силу различия бизнес-моделей. В целом, указал он, набор лидеров очевиден: помимо Сбера это Яндекс, VK, Wildberries, Ozon, МТС.

«По нашим оценкам, наибольший рост показывают технологические гиганты, такие как Сбер, Яндекс, МТС, VK. Что неудивительно — в силу большой пользовательской базы им быстрее всего удается масштабировать любые новые доп. сервисы и услуги», — подтверждает его слова президент Ассоциации «Альянс девелоперов по разработке и внедрению технологий ИИ» Светлана Опрышко.

По мнению ассистента кафедры ЦЭУиБТ МТУСИ Полины Жолтиковой, современная экономическая парадигма претерпевает радикальные изменения под влиянием цифровых экосистем, которые трансформируют традиционные бизнес-процессы и создают новые рынки.

«Данные Spektr подтверждают: Сбер создал наиболее узнаваемую и используемую экосистему (67% осведомленности против 58% у Яндекса). Но его успех — не случайность, а результат последовательной стратегии. Во-первых, речь идет о глубокой интеграции финансовых и нефинансовых сервисов (от СберБанка до СберЗдоровья и СберМаркета). Во-вторых, это единый интерфейс управления (приложение СберБанк как шлюз ко всем сервисам)», — говорит она.

Преимуществами экосистем эксперты называют экономию времени, перекрестные бонусы и более персонализированный сервис.