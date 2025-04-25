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В больнице Подмосковья появился новый рентген-аппарат

Новый рентген-аппарат заработал в Зарайской больнице
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Freepik

В поликлиническое отделение Зарайской больницы по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» поставили новый рентген-аппарат, сообщает пресс-служба минздрава Московской области.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения региона Максим Забелин, всего с начала 2025 года в больницах Подмосковья появилось 22 новых цифровых рентген-аппарата.

«Оснащаем наши больницы современным цифровым оборудованием. Благодаря современной цифровой медтехнике специалисты могут проводить более точную и качественную диагностику различных патологий», — сказал он.

Направление на исследование выдает лечащий врач. Записаться на прием можно по телефону 122, через чат-бота в Telegram или региональный портал госуслуг «Здоровье».

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