В больнице Подмосковья появился новый рентген-аппарат

В поликлиническое отделение Зарайской больницы по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» поставили новый рентген-аппарат, сообщает пресс-служба минздрава Московской области.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения региона Максим Забелин, всего с начала 2025 года в больницах Подмосковья появилось 22 новых цифровых рентген-аппарата.

«Оснащаем наши больницы современным цифровым оборудованием. Благодаря современной цифровой медтехнике специалисты могут проводить более точную и качественную диагностику различных патологий», — сказал он.

Направление на исследование выдает лечащий врач. Записаться на прием можно по телефону 122, через чат-бота в Telegram или региональный портал госуслуг «Здоровье».