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В России назвали лучший казачий кадетский корпус

В «Бородинском поле» подвели итоги конкурса казачьих кадетских корпусов
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Музей-заповедник «Бородинское поле»/VK

В музее-заповеднике «Бородинское поле» подвели итоги смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус». Им стал стародубский казачий кадетский корпус имени Героя Советского Союза А.И. Тарасенко из Брянской области, сообщается на сайте совета при президенте РФ по делам казачества.

В церемонии награждения принял участие атаман всероссийского казачьего общества, член президиума совета при президенте РФ по делам казачества Виталий Кузнецов.
Как отметил помощник президента РФ, председатель совета при президенте РФ по делам казачества Дмитрий Миронов, в год 80-летия Великой Победы кадеты помнят о героизме и мужестве предков.

Второе место в конкурсе заняло государственное казенное общеобразовательное учреждение Бриньковский казачий кадетский корпус имени сотника М.Я.Чайки Краснодарского края, а третье — государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ростовской области «Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус».

В 2025 году впервые с 2010 года победителем смотра-конкурса стал казачий кадетский корпус из региона, находящегося в пределах Центрального федерального округа. Город Стародуб Брянской области, где располагается казачий кадетский корпус, известен своим прошлым, связанным с одним из знаменитых казачьих соединений — Стародубским полком (1654-1782 гг.).

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