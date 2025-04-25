Россиянин забрал сумку из заброшенного барака и попал под уголовную ответственность

В Хабаровске местный житель стал фигурантом уголовного дела о незаконном приобретении и хранении оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств после обыска дома у его знакомого. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Оперативники установили, что 32-летний ранее судимый житель спрятал в квартире своего знакомого карабин, боевую гранату, снайперский оптический прицел, патроны для охотничьего ружья и другие боеприпасы. Мужчину задержали сотрудники УФСБ России.

Он пояснил, что все изъятые правоохранителями предметы находятся у него на временном хранении. По словам задержанного, некоторое время назад через мессенджер на него вышел неизвестный и предложил подработку. Ее суть заключалась в том, чтобы забрать сумку с боеприпасами из полуразрушенного барака и спрятать на некоторое время. Мужчина согласился и так и сделал.

Фигуранта дела заключили под стражу.

Ранее в Чухломе мужчина попросил полицейских подождать с обыском и выбросил оружие в окно.