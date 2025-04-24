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В Татарстане спасли ребенка, которому колпачок от ручки перекрыл часть легкого

В Татарстане школьник проглотил колпачок от ручки и попал в больницу
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КДМЦ - Камский детский медицинский центр/VK

В Набережных Челнах врачи извлекли колпачок от ручки из легкого 10-летнего мальчика, который случайно его проглотил. Об этом сообщает пресс-служба Камского детского медицинского центра.

Школьник поступил в больницу с пневмонией, в ходе обследования в легком ребенка было обнаружено инородное тело. Выяснилось, что мальчик случайно вдохнул колпачок от шариковой ручки.

Под общим наркозом инородное тело успешно удалили. Несколько дней маленький пациент находился под медицинским наблюдением, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

До этого сообщалось, что в Иркутске хирурги спасли годовалого ребенка, который наглотался магнитных шариков. Инородные тела прошли по пищеварительной системе и соединились между собой в разных местах. Из-за этого в тонкой кишке образовались шесть отверстий. Хирурги с помощью небольших разрезов извлекли из кишки магнитные шарики и ушили все отверстия.

Ранее восемь магнитов и скрепку достали из желудка двухлетнего ребенка воронежские врачи.

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