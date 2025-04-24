Волгоградская школьница помогла мошенникам обокрасть бабушку

В Городищенском районе Волгоградской области девочка-подросток стала жертвой мошенников и перевела им все накопления бабушки. Об этом сообщает областное управление МВД.

Неизвестный связался с 14-летней девочкой под видом завуча школы, мошенник сообщил, что в ближайшее время с ней свяжутся банковские работники для защиты средств ее бабушки от действий злоумышленников.

Лжесотрудник банка убедил ребенка перевести все накопления пенсионерки на «безопасный» счет. Ущерб составил 252 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого сообщалось, что в Воронеже 14-летний подросток решил спасти родителей от «ареста» и отдал мошенникам почти 2 млн рублей. Неизвестный позвонил школьнику и сообщил, что на его родителей якобы оформлен кредит для перевода денег за границу. Злоумышленники убедили подростка в возможном аресте семьи, после чего потребовали перевести все сбережения на «безопасный счет». Школьник поверил преступникам и отправился в торговый центр, где по инструкциям аферистов через банкомат перевел деньги, которые остались у родителей с продажи машины.

Ранее в Кировской области девятилетняя школьница помогла мошенникам обокрасть мать.