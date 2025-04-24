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Кнопочные телефоны стали самыми популярными устройствами под марками «МегаФона»

«МегаФон»: россияне стали чаще покупать кнопочные телефоны Fontel
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Shutterstock

«МегаФон» зафиксировал увеличение спроса на товары под брендами Fontel и Stellarway в 2025 году, сообщает пресс-служба компании.

По данным «МегаФона», в первом квартале беспроводных наушников этих брендов было продано на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года, гарнитур – на 42%, а кнопочных телефонов – на 47%.

Также в «МегаФоне» рассказали, что в первом квартале 70% проданных кнопочных телефонов были устройствами под брендом Fontel. В аксессуарах доля собственной марки за тот же период превысила 38% (против 28% в первом квартале 2024 года), в портативной технике — 17%. Планшеты Fontel, при том, что они были выведены на рынок в декабре прошлого года, уже достигли 16% в продажах в своей категории.

Как отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Вадим Зимин, рост спроса на устройства собственных торговых марок компании говорит об их качестве.

«Развивать направление гаджетов под собственным брендом — это определенная ответственность перед клиентом, поэтому мы всегда стараемся обновлять линейку товаров усовершенствованными и более технологичными моделями, учитывая потребности современной аудитории», — сказал он.

Всего, по данным «МегаФона», с января по март 2025 года доля «своих» гаджетов достигла 20% от всех продаж.

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