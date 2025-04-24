День Победы назвали главным праздником в России

Практически все молодые люди в России (90%) называют 9 Мая главным праздником в стране, заявил в новом выпуске проекта «Казаки на параде Победы» Михаил Беспалов, который в этом году будет командующим парадным расчетом Всевеликого войска Донского на параде Победы в Москве.

По словам Беспалова, казаки заявили о себе практически во всех сферах жизни.

«Исконно основным видом государственной службы была воинская служба, и сегодня казаки это доказывают», — сказал он.

По мнению Беспалова, казаки должны вернуться в воинский строй.

«Казаки должны вернуться в строй государственной службы, чтобы полностью отдавать себя для укрепления могущества нашего государства. Веками казаки защищали границы нашего государства и ни одной войны более чем за 450 лет не пропустили», — отметил он.

Также Беспалов добавил, что главные ценности у российской молодежи остаются такими же, как и других поколений.

«Сегодня очень много молодых ребят, которые встали на защиту нашей Родины. И воюют с новыми фашистами, с новыми националистами, не давая, чтобы эта зараза распространилась», — заключил он.

Михаил Беспалов родился на Дону. С 1990-х годов он участвует в возрождении казачества. Также в 2010 году Беспалов стал заместителем атамана Всевеликого войска Донского по государственной службе.