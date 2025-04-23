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Россиянин забил знакомых палкой с гвоздями

В Ульяновской области пьяный мужчина забил собутыльников палкой
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Майнском районе задержан местный житель, подозреваемый в нападении на мужчину и женщину. Злоумышленник избил потерпевших палкой и табуретом. Об этом сообщает СУ СК РФ по Ульяновской области.

По данным следствия, инцидент произошел 22 апреля в поселке Новочуфаровский. Обвиняемый распивал спиртные напитки с 71-летним приятелем и его 38-летней знакомой. Во время застолья между мужчинами возникла ссора, гость схватил табурет и избил пенсионера, затем вооружился палкой со вбитым в нее гвоздем и несколько раз ударил ею женщину.

Спасти пострадавших не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, 36-летний нападавший задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

До этого сообщалось, что россиянин избил битой сожительницу за переписку с бывшим мужем. 30-летний обвиняемый нашел в телефоне сожительницы переписку с бывшим мужем. Приревновав возлюбленную, мужчина устроил скандал. В ходе ссоры он разбил телефон женщины, схватил биту и несколько раз ударил ее. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести. Обвиняемому может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Петербурге мужчина избил соседа по коммуналке, пока тот спал.

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