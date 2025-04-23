Россиянка пыталась записаться в налоговую и лишилась 1 млн рублей

Жительница Железногорска поверила аферистам, оформила кредит и перевела неизвестным 1 млн рублей. Об этом сообщает УМВД Курской области.

Неизвестные связались с 27-летней потерпевшей под видом сотрудников налоговой службы. Злоумышленники сообщили, что через ее счета проходят большие суммы, для сверки данных ей необходимо обратиться в налоговую лично.

Под предлогом записи на прием, мошенники выманили у россиянки код из SMS-сообщения. После того, как девушка озвучила ПИН-код, в мессенджере поступило сообщение о взломе ее аккаунта на портале «Госуслуги», там же указывался номер для обратной связи и уточнения.

Жертве рассказали, что из-за взлома ее личные данные стали доступны преступникам, которые оформляют кредиты. Чтобы их погасить, нужно самой оформить заtм, и перевести деньги на «безопасный счет». По указанию аферистов, девушка оформила кредит на миллион рублей, обналичила деньги и перевела их на указанные мошенниками счета.

Ранее в Краснодаре мошенники выманили у профессора из Петербурга более 5 млн рублей.