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Россиянка пыталась записаться в налоговую и лишилась 1 млн рублей

В Курской области женщина лишилась 1 млн рублей из-за мошенников
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Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Железногорска поверила аферистам, оформила кредит и перевела неизвестным 1 млн рублей. Об этом сообщает УМВД Курской области.

Неизвестные связались с 27-летней потерпевшей под видом сотрудников налоговой службы. Злоумышленники сообщили, что через ее счета проходят большие суммы, для сверки данных ей необходимо обратиться в налоговую лично.

Под предлогом записи на прием, мошенники выманили у россиянки код из SMS-сообщения. После того, как девушка озвучила ПИН-код, в мессенджере поступило сообщение о взломе ее аккаунта на портале «Госуслуги», там же указывался номер для обратной связи и уточнения.

Жертве рассказали, что из-за взлома ее личные данные стали доступны преступникам, которые оформляют кредиты. Чтобы их погасить, нужно самой оформить заtм, и перевести деньги на «безопасный счет». По указанию аферистов, девушка оформила кредит на миллион рублей, обналичила деньги и перевела их на указанные мошенниками счета.

Ранее в Краснодаре мошенники выманили у профессора из Петербурга более 5 млн рублей.

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