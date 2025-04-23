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Учитель химии из Екатеринбурга лишилась 4 млн рублей и Audi, поверив в звонок «из ФСБ»

В Екатеринбурге учительница химии лишилась 4 млн рублей и машины
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Свердловской области школьный педагог отдала мошенникам накопления и продала машину, поверив в звонок «из ФСБ». Об этом сообщает kp.ru.

В конце марта 2025 года с женщиной под видом сотрудников энергосбытовой компании связались неизвестные. Убедив потерпевшую в необходимости замены счетчика, они выманили у нее личные данные. В дальнейшем с педагогом школы связались якобы сотрудники ФСБ.

Лжесиловики заявили, что накопления свердловчанки находятся под угрозой. Поверив звонившим, женщина перевела на указанные арфистами счета 2,5 млн рублей накоплений и 1,3 млн кредитных средств, а также продала за миллион свой автомобиль Audi Q3. Обман вскрылся, когда женщина рассказала о произошедшем мужу. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого сообщалось, что в Петербурге школьник «задекларировал» накопления своей матери и оставил ее без 10 млн рублей. В правоохранительные органы обратилась мать подростка, она сообщила, что с 17 по 21 апреля ее сын общался с неизвестным, который убедил его передать несколько миллионов рублей с целью «декларирования». Школьник передавал крупные суммы незнакомцам, которые якобы помещали их на «безопасный» счет. В итоге ребенок отдал 9,9 млн наличными и перевел еще 350 тысяч рублей.

Ранее в Мирном женщина поверила «брокерам» и лишилась 10 млн рублей.

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