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Турист сорвался со скалы в Большом каньоне в Крыму

В Крыму 43-летний турист сорвался со скалы
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Dizzy_Studio/Shutterstock

В Симферопольском районе Крыма мужчина сорвался со скального уступа в Большом каньоне, спасти его не удалось. Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

Житель Крыма отправился в поход на автомобиле еще 21 апреля и перестал выходить на связь. Спустя двое суток 43-летнего путешественника нашли спасатели. По предварительной информации, он сорвался со скального уступа и получил тяжелые травмы. Спасти его не смогли.

В республиканском МЧС напомнили, что не стоит отправляться в поход по сложной местности в одиночку. Кроме того, необходимо оценивать риски и выбирать наиболее безопасные маршруты.

До этого сообщалось, что турист сорвался со скалы на мысе Фиолент, мужчине потребовалась помощь спасателей, пострадавший получил рассечение головы и перелом ноги. Инцидент произошел на диком пляже в районе скал Орест и Пилад, путешественник из Тверской области спускался со скалы и оступился. Мужчина пролетел несколько метров, самостоятельно продолжить путь он не смог. Пострадавшего доставили на катере в безопасное место и передали медикам.

Ранее в Липецке подросток сорвался со скалы.

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