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«Наложили 17 швов»: на Урале мужчину преследует сожитель его бывшей жены

В Екатеринбурге мужчину преследует сожитель его бывшей жены и пугает его дочь
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге 38-летний Виталий Л. рассказал о преследовании со стороны мужчины по имени Александр, который некоторое время встречался с его бывшей женой. Об этом мужчина рассказал в беседе с kp.ru.

В апреле 2024 года сожитель экс-супруги напал на Виталия с камнем и рассек ему ухо. Пострадавшего на скорой доставили в больницу и наложили на рану 17 швов.

Виталий пояснил, что конфликт с мужчиной начался из-за его поведения в присутствии их общей с бывшей супругой дочери. Екатеринбуржец пояснил, что девочка после развода осталась жить с ним, но часто бывает у мамы. Когда Александр жил с его экс-женой, девочка рассказывала, что мужчина часто выпивал при ней и ругался с ее мамой. Когда об этом узнал Виталий, то попросил не употреблять спиртное в присутствии ребенка. Позже женщина рассталась с новым мужчиной. Но тот по неизвестной причине стал преследовать Виталия: напал на него во дворе, сопровождал их с дочерью до детского сада, а потом ожидал под окнами.

Мужчина обратился к бывшей жене с просьбой поговорить с Александром о причинах его поведения, но та заявила, что они больше не общаются. Виталий обеспокоен тем, что его дочь боится преследователя и переживает, не сможет ли он навредить отцу.

Ранее жительница Новосибирска рассказала, что семь лет добивается алиментов от бывшего мужа.

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