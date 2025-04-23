Вован и Лексус опубликовали пранк с главой Института исследований демократии

У грузинской оппозиции нет настоящего лидера, заявил глава Института исследований демократии Учей Нануашвили в опубликованном пранке Вована и Лексуса.

Пранкеры Вован и Лексус вели разговор от имени внесенного в список террористов и экстремистов иноагента Гарри Каспарова (признан в РФ иностранным агентом).

«Протесты продолжаются, начиная с конца ноября. Вы знаете, у нас нет единого лидера. Даже, как бы, без политических партий. Вы знаете, есть много активистских групп.

Конечно, мы их координируем, но нет одного лидера», — сказал Нануашвили.

Он заявил о сложностях с финансированием «оппозиции» в Грузии.

«Как вы знаете, мы действуем из разных мест. Это и из-за давления со стороны властей, но и финансирование происходит с трудом, из-за закона об иноагентах (грузинского) нам сложнее получать финансирование», — сказал он.

По словам Нануашвили, посольство США и USAID помогали протестующим в Грузии.

«Они довольно активно участвовали, особенно в период выборов. У нас была как финансовая, так и политическая и моральная поддержка, да мы получали ее, особенно со стороны США. Европейский союз тоже поддерживал нас», — сказал он.

Также Нануашвили рассказал о «тренингах» Грузии для оппозиционеров в Абхазии и признал активную работу USAID в Абхазии.