Сбер объявил о старте нового сезона эковолонтерства

Сбер дал старт новому сезону всероссийской экологической акции «Зеленая весна», сообщает пресс-служба Сбера.

В марафон «Зеленой весны» войдут федеральные партнерские акции «Сад памяти», «День Волги», «Весенний кубок чистоты Чистых игр», а также волонтерские акции в регионах.

Всего Сбер в рамках сезона «Зеленой весны» проведет более 500 мероприятий, включая мастер-классы, высадку деревьев, субботники и экоквизы.

Как отметила старший вице-президент по ESG Сбера Татьяна Липская, в 2024 году более 50 тыс. сотрудников и 150 тыс. клиентов Сбера приняли участие в экологических инициативах банка.

«Такие акции помогают людям почувствовать личную ответственность за состояние окружающей среды. Это история про то, как малыми усилиями реально достичь больших результатов», — сказала она.

Также в рамках сезона «Зеленой весны» 31 мая Сбер проведет традиционный благотворительный забег «Зеленый марафон».