В России появилась новая литературная премия

Новая федеральная книжная премия имени Николая Рубакина призвана изменить отношение к научно-популярной литературе в России. Об этом на пресс-конференции в ТАСС, посвященной запуску проекта, сообщил его основатель, публицист, политолог, эксперт в области массовых коммуникаций, член Союза писателей России Никита Томилин.

По его словам, премия станет не просто конкурсом, а инструментом формирования культуры «медленного чтения», где знание превращается в личное открытие.

Никита Томилин рассказал, что идея учредить премию возникла после того, как были проанализированы потребности научного рынка.

«Мы поняли, что есть потребность в издании редких книг», — заявил основатель проекта.

Он убежден, что такая книжная премия является актуальной и нужной в наше время.

«Мы живем в ту эпоху, когда нужна перемычка между фундаментальным знанием и прикладным», — считает Никита Томилин.

Он отметил, что в сейчас в России почти не осталось премий, которые занимаются литературой научно-популярного жанра.

Директор Ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я — профессионал» Валерия Касамара назвала символичным, что премия стартует в тот период, когда в России идет десятилетие науки и технологии.

«Какие бы ни появлялись проекты, мероприятия, если они будут выполнять главную задачу — делать науку понятной и доступной», — заявила она.

По ее словам, премия поможет донести знания для широких кругов населения, а также популяризовать просвещение.

Директор Премии, профессор университета AlmaU Александр Вилейкис рассказал, что основная миссия премии — открыть новые имена и новых людей для нон-фикшн литературы в России».

Во время пресс-конференции был дан старт приему заявок для авторов и издательств, который продолжится до 1 июля.

Для победителей номинации «Лучшие авторы нон-фикшн литературы» предлагается шесть наград: гран-при — 400 тыс. рублей, три малых приза по 100 тыс. рублей и два приза зрительских симпатий по 100 тыс. рублей.

Издательства могут претендовать на две премии по 350 тыс. рублей в издательской номинации.