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В Воронежской области осудили отчима, который несколько лет насиловал падчерицу

В Воронежской области отчим получил 19 лет колонии за насилие над падчерицей
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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Житель Тульской области осужден в Воронеже за многолетнее сексуальное насилие над несовершеннолетней падчерицей, в полицию на сожителя заявила мать пострадавшей. Об этом сообщает СУ СК РФ по Воронежской области.

По данным следствия, обвиняемый несколько лет развращал и насиловал несовершеннолетнюю дочь сожительницы. Мужчина совершал преступления против половой неприкосновенности девочки в Воронежской и Тульской областях.

О произошедшем пострадавшая рассказала матери только в 2024 году, женщина немедленно обратилась в правоохранительные органы. Обвиняемого задержали, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Приговором суда ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Москве мужчина заманил школьницу в подъезд и изнасиловал. Несовершеннолетняя рассказала о произошедшем родителям, которые обратились в полицию. Подозреваемого в изнасиловании задержали, было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования обвиняемый не признал своей вины. Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Ранее в Москве арестовали мужчину, изнасиловавшего свою дочь.

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