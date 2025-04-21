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Россиянин напал с ножом на сожителя бывшей жены

В Бурятии мужчина изрезал ножом сожителя бывшей жены
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Shutterstock

В Октябрьском районе Улан-Удэ задержан подозреваемый в нападении на нового сожителя бывшей жены, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Бурятия.

По данным следствия, обвиняемый приехал в Улан-Удэ в гости к бывшей жене. Он распивал спиртные напитки вместе с ее новым сожителем. В ходе застолья между мужчинами возникла ссора, гость схватил нож и несколько раз ударил им оппонента в область грудной клетки.

Спасти пострадавшего не удалось. Обвиняемый покинул квартиру и попытался скрыться, но спустя некоторое время был задержан сотрудниками уголовного розыска полиции. Возбуждено уголовное дело, нападавший заключен под стражу. Мотивы его поступка устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Башкирии мужчина избил супругу из-за того, что она перестала заниматься домашними делами и стала много пить. Женщину госпитализировали, врачи диагностировали у нее множественные ушибы головы. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее в Саратове пьяная невеста изрезала жениха ножом перед свадьбой.

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