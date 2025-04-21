На ВДНХ прошел общегородской субботник

В рамках субботника на ВДНХ высадили около 100 розовых кустов

На ВДНХ 19 апреля прошел первый в 2025 году общегородской субботник, сообщает пресс-служба ВДНХ.

Участники субботника в рамках мероприятия убирали с газонов листву, приводили в порядок скульптуры, а также сажали деревья и кустарники.

На Грушевой аллее высадили молодые грушевые деревца, а вдоль Северной кольцевой дороги высадили 17 груш сорта «мраморная».

Участники субботника также высадили на Центральной аллее около 100 розовых кустов, включая сорта «Леонардо Да Винчи» и «юбилей принца Монако».

Также участники собирали ремиз (домики для полезных насекомых). Всего в зоне ландшафтного парка «Природа ботаническая» было установлено 16 ремиз для пчел и божьих коровок.

В субботнике также принял участие заместитель генерального директора, директор департамента капитального ремонта и строительства ВДНХ Александр Тарасов, директор театра «Ленком Марка Захарова» и Московского театра на Юго-Западе Дмитрий Берестов и другие.