В Кировской области девятилетняя школьница помогла мошенникам обокрасть мать

В Кировской области мошенники обманом выманили у девятилетней девочки доступ к онлайн-банку и похитили со счета ее матери почти полмиллиона рублей. Об этом сообщает УМВД региона.

Младшеклассница в одном из мессенджеров нашла чат, в котором обсуждалась популярная у детей и подростков онлайн-игра. Переписку с ребенком неизвестные вели с ребенком от имени блогера, они предложили девочке помощь в получении виртуальной валюты.

По инструкциям собеседника второклассница отправляла фотографии банковской карты матери, коды из СМС от банка. Затем девочка под диктовку вошла в приложение банка и сканировала присланные ей в переписке QR-коды.

Получив необходимую информацию, «блогер» потребовал удалить все полученные сообщения. Пропажу сбережений мать обнаружила спустя несколько часов, с ее счета исчезли 439 тысяч рублей. Женщина обратилась в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело.

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