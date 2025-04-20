В Петербурге прохожая нашла возле кладбища девушку в невменяемом состоянии

В Петербурге девочка-подросток попала в реанимацию с отравлением алкоголем

В Кировском районе Петербурга женщина нашла у кладбища сильно пьяную 16-летнюю девушку с ссадинами, подростка госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

16-летнюю девушку из Иркутской области обнаружили возле Красненького кладбища на юге Петербурга. Прохожая, нашедшая несовершеннолетнюю, вызвала скорую помощь. Пострадавшая госпитализирована с алкогольной интоксикацией и ссадинами на руке в тяжелом состоянии, она находится в отделении реанимации.

Опросить девушку полицейские пока не смогли, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге подросток выпил купленный прохожим ром и потерял сознание. Алкоголь несовершеннолетнему никто не продавал, и он попросил прохожего купить ему выпивку. Получив бутылку рома, подросток выпил треть в одном из дворов и почувствовал недомогание. Он отправился в ближайший торговый центр, но там потерял сознание. Случайные свидетели вызвали медиков, которые отвезли молодого человека в медучреждение.

Ранее российский школьник выпил два стакана коньяка в гостях и оказался в реанимации.