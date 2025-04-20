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Велосипедист покалечил ребенка в Пушкине и угрожал его матери

78.ru: в Петербурге подросток на велосипеде сбил ребенка
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Shutterstock

В Пушкине пятилетний мальчик получил травму глаза после столкновения с велосипедистом. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в одном из парков Пушкина, женщина гуляла с пятилетним сыном около пруда. Мимо на большой скорости проезжала группа подростков на велосипедах, один из молодых людей врезался в мальчика и сбил его с ног.

Юноша начал угрожать женщине, после чего скрылся. У пострадавшего диагностирована травма глаза, дошкольнику может потребоваться операция.

До этого сообщалось, что в Петербурге десятилетний мальчик попал в больницу с переломом черепа после падения с самоката. Инцидент произошел 10 апреля в городе Колпино. Ребенок упал с самоката в скейт-парке на Октябрьской улице, однако в травмпункт он попал лишь 13 апреля. Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и линейный перелом лобной кости с переходом на основание черепа. Мальчика срочно доставили в детскую больницу.

Ранее самокатчик наехал на пятилетнего ребенка в Петербурге и отправил его в больницу.

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