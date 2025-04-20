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Россиянин вломился в квартиру бывшей жены через окно, чтобы украсть кофемашину

В Воронеже мужчина пробрался в квартиру бывшей жены и украл кофемашину
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Житель Воронежа, угрожая насилием, ограбил бывшую жену, грабитель вынес из ее квартиры кофемашину и соковыжималку. Об этом сообщает областное управление МВД.

В правоохранительные органы обратилась 34-летняя местная жительница. Женщина заявила, что ее ограбил бывший муж. Злоумышленник выломал окно, проник в помещение и, угрожая потерпевшей насилием, украл бытовую технику. Добычей грабителя стали кофемашина и соковыжималка.

Далеко унести награбленное подозреваемый не смог и был задержан. В отношении 33-летнего ранее судимого обвиняемого возбуждено уголовное дело, ему может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что на Алтае мужчина обокрал бывшую сожительницу и купил себе пивной магазин. 41-летний подозреваемый расстался с гражданской женой, но продолжал поддерживать с женщиной хорошие отношения. Узнав, что у бывшей возлюбленной остались деньги от продажи жилья, он предложил ей приобрести готовый бизнес в виде магазина по продаже алкогольных напитков. Получив отказ, злоумышленник похитил из ее сумочки денежные средства в размере 550 тыс. рублей и ушел. На следующий день он заключил договор купли-продажи с хозяйкой одного из алкомаркетов, расположенного в Горно-Алтайске, и приобрел пивной магазин за 270 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее россиянин украл из магазина робот-пылесос, чтобы сделать подарок жене.

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