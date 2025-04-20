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Альфонс знакомился с женщинами в сети и шантажировал их интимным видео

В Башкирии будут судить мужчину за вымогательство денег у знакомых
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Shutterstock

В Башкирии будут судить 33-летнего жителя Бураевского района, которого обвиняют в разбое, хищении и вымогательстве денег, альфонс угрожал женщинам распространением пикантных снимков и видео. Об этом сообщает прокуратура республики.

По данным следствия, с июля 2023 по апрель 2024 года обвиняемый знакомился с женщинами на сайтах знакомств, представляясь успешным бизнесменом. После установления доверительных отношений злоумышленник просил денег на развитие бизнеса, а затем исчезал.

Он тайно снимал интимные встречи и позднее шантажировал жертв, угрожая распространением записей. Пять потерпевших передали ему в общей сложности более 500 тысяч рублей. Деятельность преступника была пресечена совместными усилиями полиции и УФСБ. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, своей вины фигурант не признал. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что виртуальный ухажер Даниэл украл у пенсионерки 2,5 млн рублей. 64-летняя пенсионерка познакомилась в сети с иностранцем и несколько недель посылала ему деньги. В течение месяца пожилая женщина переводила различные суммы, занимала деньги у знакомых и оформила кредит на 350 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее возлюбленный с сайта знакомств заставил женщину продать машину и отдать ему деньги.

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