Россиянка под предлогом замены счетчиков отдала «коммунальщикам» миллион рублей

Жительница Иркутска осталась без накоплений, поверив в замену электросчетчика и перевела мошенникам миллион рублей. Об этом сообщает областное управление МВД.

69-летняя врач-эндоскопист обратилась в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала, что с ней связались неизвестные, которые сообщили о проверке и замене счетчика.

Аферисты договорились о визите электрика, но перед этим выманили у потерпевшей код из СМС-сообщения. В дальнейшем с иркутянкой связался псевдоспециалист банка, который рассказал о неизвестных, якобы получивших доступ к счетам потерпевшей.

По инструкции звонивших женщина попыталась «спасти» свои сбережения и перевела на указанные счета миллион рублей. Спустя время злоумышленники перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Москве аферисты обманули менеджера банка, защищавшего клиентов от мошенников. Злоумышленница представилась 20-летней деву шкой-менеджером банка, в которой она учится. Женщина убедила молодого человека, что для сдачи зачетов ему нужно зарегистрироваться на указанном сайте. После этого ей позвонил «следователь», по требованию которого менеджер провел у себя дома обыск. Позже он сдал все найденные украшения в ломбард, после чего отнес полученные деньги и накопления в криптообменник.

Ранее директор стоматологии потерял 6,7 млн рублей, инвестировав в проект мошенников.