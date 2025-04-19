Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка под предлогом замены счетчиков отдала «коммунальщикам» миллион рублей

В Иркутске врач лишилась 1 млн рублей при замене счетчика
close
Ilya Naymushin/Reuters

Жительница Иркутска осталась без накоплений, поверив в замену электросчетчика и перевела мошенникам миллион рублей. Об этом сообщает областное управление МВД.

69-летняя врач-эндоскопист обратилась в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала, что с ней связались неизвестные, которые сообщили о проверке и замене счетчика.

Аферисты договорились о визите электрика, но перед этим выманили у потерпевшей код из СМС-сообщения. В дальнейшем с иркутянкой связался псевдоспециалист банка, который рассказал о неизвестных, якобы получивших доступ к счетам потерпевшей.

По инструкции звонивших женщина попыталась «спасти» свои сбережения и перевела на указанные счета миллион рублей. Спустя время злоумышленники перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Москве аферисты обманули менеджера банка, защищавшего клиентов от мошенников. Злоумышленница представилась 20-летней деву шкой-менеджером банка, в которой она учится. Женщина убедила молодого человека, что для сдачи зачетов ему нужно зарегистрироваться на указанном сайте. После этого ей позвонил «следователь», по требованию которого менеджер провел у себя дома обыск. Позже он сдал все найденные украшения в ломбард, после чего отнес полученные деньги и накопления в криптообменник.

Ранее директор стоматологии потерял 6,7 млн рублей, инвестировав в проект мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами