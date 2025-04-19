В Марксе двухлетний мальчик выпал из окна вместе с москитной сеткой

В Марксе следователи устанавливают обстоятельства травмирования малолетнего, ребенок выпал из окна квартиры вместе с москитной сеткой. Об этом сообщает СУ СК РФ по Саратовской области.

Инцидент произошел 18 апреля в одной из многоэтажек в Марксе. По данным местных СМИ, двухлетний ребенок забрался на подоконник у раскрытого окна, облокотился на москитную сетку и вместе с ней вылетел из окна.

Несовершеннолетний выпал с высоты второго этажа и получил травмы, он госпитализирован. Подробности о состоянии пострадавшего неизвестны, проводится доследственная проверка. Следователи обратились к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра в помещении, где открыто окно или есть малейшая вероятность, что ребенок может открыть его сам.

До этого сообщалось, что в Москве пятилетний мальчик выпал из окна на козырек подъезда. Мать ненадолго оставила сына одного. В это время ребенок забрался на подоконник и выпал с высоты третьего этажа. Сначала мальчик приземлился на козырек, а оттуда упал на асфальт. По факту произошедшего проверку проводит прокуратура. Ребенка забрали в местную больницу.

Ранее двухлетняя девочка выпала из окна в Петербурге и попала в реанимацию.