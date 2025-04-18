Женщина отравила детей и возлюбленную бывшего партнера шоколадным яйцом

В Бразилии женщину арестовали после того, как она отправила пасхальные сладости семье бывшего партнера. Об этом сообщает The Mirror.

По данным издания, курьер доставил шоколадное яйцо семье, но отправитель был неизвестен. Внутри была записка: «С любовью, Мириан Лире. Счастливой Пасхи».

Спустя некоторое время 32-летней Мириан Лире, матери семьи, позвонил неизвестный, который интересовался, получила ли она лакомство. Женщина спросила у собеседника, кто был отправителем, но ей заявили, что она «знает, кто это».

После того, как члены семьи попробовали сладости, первым плохо почувствовал себя семилетний сын Лиры. Его госпитализировали, но спасти не смогли.

Находясь в больнице, тревожные симптомы заметила уже мать.

«Ее руки начали багроветь, и она с трудом дышала, ее отправили в отделение интенсивной терапии больницы», – сообщается в публикации.

С подобными симптомами госпитализировали 13-летнюю дочь женщины.

После инцидента полиция задержала Жорделию Перейра Барбозу. Ранее она состояла в отношениях с главой семьи и, предположительно, решила отравить их с помощью пасхального яйца. Образцы лакомства направили на исследования.

Ранее стало известно, что мошенники используют пасхальные яйца для обмана россиян в Telegram.