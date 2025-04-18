Якушев подчеркнул роль муниципалитетов в формировании новых задач «Единой России»

«Единая Россия» при подготовке программы на выборах-2026 будет опираться на тех, кто работает в муниципальной власти. Об этом на торжественном мероприятии, посвященном предстоящему Дню местного самоуправления, рассказал секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

Мероприятие собрало глав муниципальных образований Томской области, представителей районных и городских дум, сотрудников администраций муниципалитетов, а также ветеранов муниципальной службы.

«Праздник проходит в преддверии Всероссийского форума «Малая родина - сила России». Он станет важной площадкой для обсуждения будущего наших регионов. В Сибири местное самоуправление было развито всегда. Оно даёт возможность людям самостоятельно решать важные вопросы, касающиеся их жизни и благополучия», — сказал Якушев. Такой подход влияет на отношения между людьми, формирует активное гражданское общество. А это, в свою очередь, определяет вектор развития сибирских регионов», — отметил Якушев.

Он подчеркнул, что большинство участников мероприятия представляют «Единую Россию», партию президента, и обратил внимание на особую ответственность, которая лежит на них.

«Это особая ответственность: каждое решение сегодня в ваших делах должно служить интересам людей. Быть частью «Единой России» — значит не только безукоризненно выполнять обязанности. Но и быть добросовестным, честным, трудолюбивым и верным данному слову. Это значит работать так, чтобы каждый житель области чувствовал: его голос слышат, его проблемы находят решение», — сказал Якушев.

Секретарь генсовета добавил, что гармоничное развитие региона — от центра до глубинки — возможно только благодаря активной реализации народной программы партии. По его словам, в 2026 году партия должна честно отчитаться перед гражданами о выполнении программы и представить новую, основанную на предложениях населения.

Якушев уточнил, что в работе по формированию новой народной программы партия будет опираться на тех, кто сегодня работает в органах местного самоуправления.

«По этому документу нам предстоит совершить много больших и малых дел с 2026 по 2031 год. И тем самым еще раз подчеркнуть, что всё, что делает сегодня «Единая Россия», — мы делаем вместе с нашими гражданами», — заключил он