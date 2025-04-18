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Россиянка избивала маленькую дочь и стала фигуранткой дела

На Камчатке женщину заподозрили в избиении маленькой дочери
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Depositphotos

На Камчатке 41-летнюю женщину заподозрили в избиении маленькой дочери в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, все происходило в квартире дома на Звездной улице в городе Елизово. С марта по сентябрь 2023 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно избивала своего ребенка 2016 года рождения. Она наносила девочке удары руками, ногами и различными предметами по голове и телу, а также подвергла ее словесным оскорблениям.

В настоящее время ребенок изъят из семьи и передан под опеку. Жизни и здоровью малолетней ничего не угрожает. В отношении матери девочки возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст.117 УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

Ранее суд арестовал россиянку, которая на три дня оставила трехлетнюю дочь без еды и воды.

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