В Rambler&Co рассказали о будущем классических медиа

Повышенный уровень информационного шума заставляет читателей обращаться к традиционным СМИ. Об этом на конференции «Медиапространство» издательского дома «Коммерсантъ» заявил исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер.

Топ-менеджер медиахолдинга Rambler&Co отметил, что современные медиа существуют в парадоксальной реальности: с одной стороны, классические форматы сохраняют актуальность, поскольку аудитория продолжает ценить проверенную информацию и глубину анализа, с другой — цифровые платформы стали неотъемлемой частью медиапотребления и требуют новых подходов к дистрибуции контента.

Цыпер обратил особое внимание на роль искусственного интеллекта, который сегодня выступает скорее помощником, чем угрозой для профессионалов.

По его словам, ИИ эффективно справляется с автоматизацией рутинных процессов — от первичного анализа данных до генерации простых новостных заметок, но креативные решения и верификацию информации пока невозможно доверить алгоритмам.

«Сегодня много говорят о кратном увеличении количества информационных сообщений с помощью ИИ, которые не переходят в качество. В создании новостей и тем более в их верификации они пока не могут заменить журналиста. Я считаю, что настоящую революцию ИИ произведет не в производстве, а в рекомендации контента», — сказал Цыпер.

Он уточнил, что пока никто не создал хорошей рекомендательной системы, которая будет предугадывать запрос конкретного пользователя на медиапотребление вплоть до времени суток. Именно такое решение станет драйвером прироста аудитории СМИ, убежден Цыпер.