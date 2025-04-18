Врач объяснила, как часто надо менять зубную щетку

У всего есть свой срок годности, и зубная щетка — не исключение. Если вовремя не проводить ее замену, это может сильно снизить эффективность чистки зубов и привести к проблемам со здоровьем. О том, как часто нужно менять зубную щетку, «Газете.Ru» рассказала стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Ирина Серегина.

«Щетка, которой мы регулярно пользуемся, теряет со временем не только свой внешний вид, но и эластичность щетины, также она может становиться накопителем вредоносных бактерий. Такая щетка не может должным образом счищать налет с зубов, а также может еще и травмировать слизистые оболочки, приводя к воспалительным заболеваниям», — предупредила стоматолог.

По ее словам, оптимальный срок замены зубной щетки — это 1-3 месяца. Это касается и мануальных щеток, и насадок электрических или звуковых щеток. Максимальный срок использования — это три месяца, при этом не стоит забывать, что есть причины для более ранней замены.

К таким причинам врач отнесла: перенесенные инфекционные и простудные заболевания, во избежание повторного заражения; деформацию щетины, когда щетинки раздвигаются в разные стороны; накопление налета или плесени, заметного на поверхности щетки; использование щетки другим человеком.

«Кроме того, стоит заменить зубную щетку после возвращения из поездки куда-нибудь. А еще лучше брать с собой отдельную щетку и утилизировать ее после возвращения, так как чаще всего щетки не просыхают и могут стать источником бактерий», — добавила Серегина.

Также, по ее словам, стоит заменить неправильно подобранную щетку, если при чистке зубов чувствуется дискомфорт в руке. Или если неправильно подобрана щетина, что можно заподозрить по дискомфорту и травмам слизистой полости рта.

«Если менять щетку не своевременно, то мы не можем говорить об адекватном уничтожении налета с зубов. Вследствие этого развивается патогенная микрофлора, которая провоцирует развитие кариеса и заболеваний слизистой оболочки полости рта (пародонтит или гингивит). Также из-за изношенной и деформированной щетины возрастает риск травмирования слизистой оболочки и присоединения инфекции, что может привести к стоматиту и другим заболеваниям слизистой», — подчеркнула врач.

Говоря о том, как определить, что щетка наносит вред, специалист назвала следующие критерии: появилась кровоточивость десен; отмечается частое появление стоматита или травм десен и слизистой оболочки; повышенное накопление налета на зубах; чувствуется неприятный запах изо рта.

«В этих случаях стоит вспомнить, как давно вы меняли щетку. Также стоит обратить внимание на то, как вы ухаживаете за щеткой. После использования ее необходимо тщательно промывать проточной водой, хранить в вертикальном положении в открытом виде. Желательно держать зубные щетки разных членов семьи подальше друг от друга», — подчеркнула Серегина.

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