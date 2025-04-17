Объявлена программа международного форума «Экология»

Реализация нацпроекта «Экологическое благополучие» и зеленый интеллект станут главными темами XVI международного форума «Экология», который пройдет в Москве 5-6 июня. Об этом сообщили организаторы события.

Всего в программу форума «Экология» войдут 29 секций по 5 направлениям, среди них — одно новое — «Экологический интеллект».

В мероприятии примут участие свыше 1200 экспертов, представителей органов власти, бизнеса, науки и общественности, СМИ.

По словам председателя общественного совета АНО ЦСПИ «Экология», главы экспертного совета по особо охраняемым природным территориям при Минприроды России, депутата Госдумы Николая Валуева, программа в этом году сформирована с особым упором на поиск конкретных решений по реализации нового нацпроекта «Экологическое благополучие».

«Учитывая цели, поставленные главой государства, особенно важно актуализировать механизмы их достижения с учетом нового времени. Речь как про новые технологии, так и совершенствование нормативной базы, и особенно, про важность обмена опытом работы на местах», — рассказал парламентарий.

Также запланирована конференция по реализации федерального проекта «Вода России». В нее войдут дискуссии, посвященные оздоровлению водных объектов и сохранению экосистемы Байкала, развитию водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) и технологическому обеспечению отрасли, утилизации отходов ВКХ.

Инструменты реализации экологической повестки в городах обсудят на круглом столе «уМестная экология», который пройдет при поддержке АНО «Энергия развития» госкорпорации «Росатом».

Во время сессии с представителями федерального экологического оператора эксперты обсудят современные практики в сфере ликвидации накопленного вреда окружающей среде и обращении с отходами I и II классов опасности.

На форсайт-сессии, посвященной экологии и космосу, речь пойдет о космических технологиях для изучения и сохранения экологии Земли.

Кроме того, на форуме обсудят повышение экологической культуры, просвещение через бренд, экологичность, как концепцию компании и продукта, и многое другое.

Итогом форума станет общественная резолюция с предложениями участников, которую направят в федеральные органы власти.

Медиахолдинг Rambler&Co выступает стратегическим информационным партнером мероприятия.