Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дуров ответил французской газете на обвинения в нарушении правил ЕС

Дуров: Telegram всегда соблюдал законы Евросоюза
close
Pavel Durov/Global Look Press

Сооснователь Telegram Павел Дуров, комментируя сообщения о том, что Telegram начал подчиняться законам Евросоюза (ЕС) только после его задержания во Франции в прошлом году, заявил, что его компания всегда соблюдала законы объединения.

«Вчера одна французская газета заявила, что мое задержание во Франции прошлым летом наконец-то заставило Telegram подчиниться европейским правилам. Это неправда. Telegram всегда соблюдал законы ЕС», — написал предприниматель.

Дуров подчеркнул, что именно французская полиция начала соблюдать законы Евросоюза, отметив, что связаться с представителями компании можно было в приложениях, на сайте или просто найти в поисковой системе «telegram eu police».

Среди прочего предприниматель подчеркнул, что после своего задержания именно полиция Франции начала «соблюдать европейские правила», так как начала законно отправлять запросы в Telegram в соответствии с законом о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).

Дурова задержали вечером 24 августа прошлого года, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Его обвинялив шести правонарушениях, в том числе ему вменяют администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Сооснователь Telegram был взятпод судебный надзор с залогом €5 млн, ему также запрещали покидать Францию. В марте текущего года ограничения были ослаблены.

Ранее стало известно, как продвигается дело против Павла Дурова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами