Дуров ответил французской газете на обвинения в нарушении правил ЕС

Сооснователь Telegram Павел Дуров, комментируя сообщения о том, что Telegram начал подчиняться законам Евросоюза (ЕС) только после его задержания во Франции в прошлом году, заявил, что его компания всегда соблюдала законы объединения.

«Вчера одна французская газета заявила, что мое задержание во Франции прошлым летом наконец-то заставило Telegram подчиниться европейским правилам. Это неправда. Telegram всегда соблюдал законы ЕС», — написал предприниматель.

Дуров подчеркнул, что именно французская полиция начала соблюдать законы Евросоюза, отметив, что связаться с представителями компании можно было в приложениях, на сайте или просто найти в поисковой системе «telegram eu police».

Среди прочего предприниматель подчеркнул, что после своего задержания именно полиция Франции начала «соблюдать европейские правила», так как начала законно отправлять запросы в Telegram в соответствии с законом о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).

Дурова задержали вечером 24 августа прошлого года, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Его обвинялив шести правонарушениях, в том числе ему вменяют администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Сооснователь Telegram был взятпод судебный надзор с залогом €5 млн, ему также запрещали покидать Францию. В марте текущего года ограничения были ослаблены.

Ранее стало известно, как продвигается дело против Павла Дурова.