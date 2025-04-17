В России сняли первый роуд-муви с участием священнослужителей

В сети состоялась премьера роуд-муви о вере и единстве «Пути Твои»

На российских киноплатформах стартовал показ документального проекта «Пути Твои». Его героями стали протоиерей, имам и известный актер, которые совершают путешествие из Уфы в Донецк, чтобы поддержать военнослужащих и передать гуманитарную помощь. Об этом сообщили в фонде «Защитники Отечества», поддержавшем проект.

По сюжету протоиерей Виктор Иванов, имам Хамза Хафизов и актер Илья Глинников преодолевают более 2 тыс. километров, встречая по пути представителей различных религиозных общин, обсуждая с ними вопросы единства религий, предназначения человека, говоря о вере, добре и зле, любви и жертвенности.

В процессе общения герои открывают для себя точки соприкосновения между религиями.

Добравшись до Донбасса, они осознают, как близки их мировоззрения и насколько значимыми становятся общечеловеческие ценности в сложные времена.

Статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева назвала проект не просто документальным фильмом, а глубоким исследованием человеческой души, общечеловеческих ценностей, которые объединяют представителей разных национальностей и вероисповеданий.

«Проект позволяет нам лучше понять себя, отношения с Богом и людьми. Фонд «Защитники Отечества» поддерживает создание таких картин, чтобы россияне больше узнавали о героях и событиях специальной военной операции, а также о тех, кто помогает защитникам. После возвращения к мирной жизни многие ветераны задумываются о вечных вопросах, продолжают развиваться духовно, и фильм-путешествие «Пути Твои» станет чудесным подспорьем в этом», — отметила Анна Цивилева.

Первые две серии фильма доступны для просмотра в сообществе «ВКонтакте» фонда «Защитники Отечества» и в онлайн-кинотеатре Okko. Проект реализован в партнерстве с фондом «Защитники Отечества» и Межрелигиозным советом России.

Кинопутешествие состоит из пяти серий, все они выйдут до конца мая. Кроме Okko, посмотреть «Пути Твои» можно будет в онлайн-кинотеатре KION.

Предпремьерный показ фильма для ветеранов специальной военной операции и представителей духовенства состоялся в Национальном центре «Россия» в середине февраля.