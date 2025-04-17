Школы искусств Московской области оснастят в рамках нацпроекта «Семья»

В Подмосковье планируют оснастить 28 детских школ искусств новыми музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Отмечается, что это станет частью программы по развитию творческого образования в рамках национального проекта «Семья». На эти цели из федерального, регионального и муниципального бюджетов выделено около 180 млн рублей.

Так, планируется закупить клавишные, струнные, духовые, ударные и народные инструменты. Также для школ приобретут художественное, звуковое и световое оборудование, ученическую и офисную мебель, ноутбуки, многофункциональные принтеры и интерактивные доски.

«В Подмосковье мы уделяем большое внимание детским школам искусств. Стараемся не только ремонтировать здания, но и приобретать современное оборудование, инструменты, учебные пособия, чтобы талантливые ребята ни в чем не нуждались. План на этот год – оснастить 28 ДШИ», — сказал губернатор.

По словам Воробьева, существует серьезный запрос на обновление музыкальных инструментов.

«Где-то ребята вынуждены заниматься на стареньких фортепиано или скрипках, где-то требуются специализированные инструменты для исполнения народной музыки – гусли, балалайки, домры. Важно обеспечить наши школы искусств всем необходимым, причем не только в больших городах, но и отдаленных территориях, малых населенных пунктах. Одаренным ребятам особенно нужна поддержка на начальном этапе обучения», — сказал он/

Одним из примеров стала детская музыкальная школа имени Ж.И. Андреенко в Электростали. В этом году она получит барабаны, бубны, балалайки, баяны, аккордеоны, гитары, а также современную технику, включая звуковое оборудование. Для школы также закупят дополнительные учебные материалы.

Директор учебного заведения Светлана Панасенкова отметила, что новое оснащение позволит вывести музыкальное образование на новый качественный уровень

«У наших талантливых детей будет возможность заниматься на профессиональных инструментах, что чрезвычайно важно. Такая поддержка со стороны Московской области не только укрепляет материально-техническую базу нашей школы, но и вдохновляет весь коллектив на новые достижения», — отметила она.