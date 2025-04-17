Двое трехлетних детей сбежали из детсада в Омске

В Омске прокуратура проверила детсад из которого сбежали двое воспитанников

В Омске воспитатели не заметили пропажу двоих детей из детского сада, в дошкольном учреждении проверку провела городская прокуратура. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 15 апреля в детском саду №206. По словам матери одного из воспитанников, двое трехлетних мальчиков сбежали с территории детсада и остались незамеченными.

«Воспитатель не уследила, как другой родитель выпустил детей на улицу и они самостоятельно покинули территорию учреждения. О произошедшем мне не сообщили. Я узнала о пропаже случайно, самостоятельно. Администрация сада не только не предприняла срочных мер по поиску детей, но и не уведомила полицию», — рассказала женщина.

Беглецов нашли спустя полчаса, они не пострадали. По факту произошедшего детский сад проверила прокуратура, в адрес заведующего внесено представление. Решается вопрос о привлечении руководителя образовательной организации к административной ответственности.

Ранее в Твери два ребенка сбежали из детского сада во время прогулки.